TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 720 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 720 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2 TL için yüzde 17,75 olarak ilan edilmişti.

