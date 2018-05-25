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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 765 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 765 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 765 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 765 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 16,50 olarak ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
döviz depo ihalesi piyasalar TCMB

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