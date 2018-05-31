TCMB döviz depo ihalesinde teklif 1 milyar 880 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 1 milyar 880 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 499 milyon 995 bin milyon dolar olurken, ihaleye 1 milyar 880 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 16,50 olarak ilan edilmişti.
Dış ticaret açığı 6,7 milyar dolar
Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?
Dolar ne kadar oldu? 30 Mayıs 2018 dolar kuru
Dolar güne nasıl başladı? 29 Mayıs Salı dolar kuru, dolarda son durum ne?
Okuyucu Yorumları 0 yorum