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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 10 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 10 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 10 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 10 milyon dolar olurken, ihaleye 10 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 19,25 olarak ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
döviz depo ihalesi TCMB

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