TCMB döviz depo ihalesinde teklif 125 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 125 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 125 milyon dolar olurken, ihaleye 125 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 19,25 olarak ilan edilmişti.
Dolar ne kadar? 28 Ağustos 2018 dolar yorumları
Albayrak: Fransa ile ortak hareket etme kararı aldık
İnsanlar bakmaya korkuyor! O kilosunu 90 TL'den satıyor
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Dolar ne kadar? 27 Ağustos dolar yorumları
Mahir Ünal: Kur atağı bertaraf edildi
İlaç fiyatlarıyla ilgili flaş açıklama!
Araç kiralarken bakım belgesi isteyin!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum