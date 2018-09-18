TCMB döviz depo ihalesinde teklif 130 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 130 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 130 milyon dolar olurken, ihaleye 130 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 24 olarak ilan edilmişti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Dijital Dönüşüm Merkezleri kuruyoruz
Yeşil Kundura konkordato istedi
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Hazine'den dövizli sözleşmelerle ilgili açıklama
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum