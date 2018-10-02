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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 145 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 145 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 145 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 145 milyon dolar olurken, ihaleye 145 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

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