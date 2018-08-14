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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 150 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 11:12 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 150 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 150 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 2 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 150 milyon dolar olurken, ihaleye 150 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2 olurken, TL için yüzde 17,75'ten 19,25'e yükseltildi.

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döviz depo ihalesinde teklif TCMB

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