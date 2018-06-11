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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2 milyar 480 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2018 11:14 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 2 milyar 480 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 2 milyar 480 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 499 milyon 990 bin dolar olurken, ihaleye 2 milyar 480 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 17,75 olarak ilan edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
döviz depo ihalesi TCMB

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