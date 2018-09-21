FİNANS

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 200 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 11:05 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 200 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 200 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 200 milyon dolar olurken, ihaleye 200 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmiştir.

PARTNERKilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?Kilo verebilmek için kaç litre su içmeliyiz?
Sanayide 2017’de 91 milyon TEP’ten fazla enerji tüketildiSanayide 2017’de 91 milyon TEP’ten fazla enerji tüketildi
TOKİ'den ev sahibi oldularTOKİ'den ev sahibi oldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz depo ihalesinde teklif TCMB

En Çok Okunan Haberler

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Lise müdürü özel yaşamı için okula 'kral dairesi' yaptırdı!

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

Hanife'nin büyük aşkı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

IMF'den Türkiye açıklaması

IMF'den Türkiye açıklaması

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

SGP "Sürdürülebilir Ambalaj Kılavuzu" hazırlayacak

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Türkonfed: YEP'ten beklentimiz makroekonomik hedeflerde olumlu sonuçlar

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Vitamin deposu mandalinada rekolte düşük

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Üretici kadınlar, e-ticareti öğrendi

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Zaroğlu: Pamuk fiyatı iyi ama girdiler yüksek

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

Yardımcı: Tavuk eti 9 ayda yüzde 200'ün üzerinde zamlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.