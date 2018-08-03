TCMB döviz depo ihalesinde teklif 255 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 255 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 255 milyon dolar olurken, ihaleye 255 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 17,75 olarak ilan edilmişti.
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