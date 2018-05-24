FİNANS

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 3 milyar 539 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 3 milyar 539 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 539 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 1 milyar 499 milyon 985 bin dolar olurken, ihaleye 3 milyar 539 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 1,75, TL için yüzde 16,50 olarak ilan edilmişti.

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştüSıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü
Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyorElazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB TL depo karşılığı döviz depo ihalesi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar kuru açıklaması

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Ekonomistler Merkez Bankası kararını değerlendirdi

Ekonomistler Merkez Bankası kararını değerlendirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

Girişimci kadını, pamuk iflas ettirdi

Girişimci kadını, pamuk iflas ettirdi

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)

Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Prof. Dr. Kerem Alkin: Kur artışı 24 Haziran seçimlerine yönelik bir manipülasyon

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.