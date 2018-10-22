TCMB döviz depo ihalesinde teklif 30 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 30 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 750 milyon dolarlık 2 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 30 milyon dolar olurken, ihaleye 30 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
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