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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 360 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 11:05 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 360 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 360 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 750 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 360 milyon dolar olurken, ihaleye 360 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

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