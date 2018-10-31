TCMB döviz depo ihalesinde teklif 40 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 40 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 750 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 40 milyon dolar olurken, ihaleye 40 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
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