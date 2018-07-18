FİNANS

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 500 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 500 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 500 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 500 milyon dolar olurken, ihaleye 500 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 17,75 olarak ilan edilmişti.

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyorAraştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor
Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyorAraştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
döviz depo ihalesinde teklif TCMB

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

Bedelli askerlik 2018 kredi hesaplama! Bedelli kredisi veren bankalar, şartları ve faiz oranları!

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Turizmde çift haneli büyüme ve 40 milyon turist beklentisi

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Bilgisayarı hackerlardan korumak için yazıcıları da korumak gerekiyor

Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

Araştırma: Türk tüketiciler deniz ürünlerinde güven arıyor

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

Kapıkule'de yolcu rekoru kırıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.