TCMB döviz depo ihalesinde teklif 555 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 555 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 555 milyon dolar olurken, ihaleye 555 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2 ilan edilmişti. İhalede TL için faiz oranı yüzde 17,75'ten yüzde 24'e çıkarılmıştı.

