TCMB döviz depo ihalesinde teklif 60 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 60 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 60 milyon dolar olurken, ihaleye 60 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.
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