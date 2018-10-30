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TCMB döviz depo ihalesinde teklif 70 milyon dolar

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 11:06 | Son Güncelleme

TCMB döviz depo ihalesinde teklif 70 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 70 milyon dolar oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 750 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 70 milyon dolar olurken, ihaleye 70 milyon dolarlık teklif geldi.

İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2,25, TL için yüzde 24,00 olarak ilan edilmişti.

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