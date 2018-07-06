TCMB döviz depo ihalesinde teklif 760 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde teklif tutarı 760 milyon dolar oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 1 milyar 500 milyon dolarlık 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde gerçekleşen tutar 760 milyon dolar olurken, ihaleye 760 milyon dolarlık teklif geldi.
İhalede, faiz oranı dolar için yüzde 2, TL için yüzde 17,75 olarak ilan edilmişti.
BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik
Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum...
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Otomotivden 'ilk yarı'da ihracat rekoru
Dolar ne kadar? (05.07.2018 dolar kuru)
TİM, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum