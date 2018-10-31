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TCMB: "Döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım'dan itibaren başlanacak."

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 17:14 | Son Güncelleme

TCMB: "Döviz karşılığı Türk lirası swap piyasasında Merkez Bankası taraflı işlemlere 1 Kasım'dan itibaren başlanacak."


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