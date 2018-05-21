TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.5534 4.5616 4.5502 4.5684 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4166 3.4388 3.4008 3.4595 1 DANİMARKA KRONU 0.71686 0.72038 0.71636 0.72204 1 EURO 5.3469 5.3566 5.3432 5.3646 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.0957 6.1275 6.0915 6.1367 1 İSVİÇRE FRANGI 4.5449 4.5741 4.5381 4.5810 1 İSVEÇ KRONU 0.51813 0.52349 0.51777 0.52470 1 KANADA DOLARI 3.5332 3.5492 3.5202 3.5627 1 KUVEYT DİNARI 14.9805 15.1765 14.7558 15.4042 1 NORVEÇ KRONU 0.56011 0.56387 0.55971 0.56517 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2141 1.2163 1.2050 1.2255 100 JAPON YENİ 4.0807 4.1077 4.0656 4.1234 1 BULGAR LEVASI 2.7184 2.7540 1 RUMEN LEYİ 1.1496 1.1647 1 RUS RUBLESİ 0.07259 0.07354 100 İRAN RİYALİ 0.01077 0.01091 1 ÇİN YUANI 0.70882 0.71809 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03915 0.03966 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3296 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3420 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9996 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7508 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.32 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2870 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1096 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1743 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3410 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3085 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6656 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9386 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.37 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42050 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.3879 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.66 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41805 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.4628 TÜRK LİRASI
AK Parti'de milletvekili adayları belli oldu: Ekonomi yönetimi listede yok
Ziraat mühendislerinden hileli süt ürünleri açıklaması
Dolar ve euro durdurulamıyor
Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum