FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.5534 4.5616 4.5502 4.5684 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4166 3.4388 3.4008 3.4595 1 DANİMARKA KRONU 0.71686 0.72038 0.71636 0.72204 1 EURO 5.3469 5.3566 5.3432 5.3646 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.0957 6.1275 6.0915 6.1367 1 İSVİÇRE FRANGI 4.5449 4.5741 4.5381 4.5810 1 İSVEÇ KRONU 0.51813 0.52349 0.51777 0.52470 1 KANADA DOLARI 3.5332 3.5492 3.5202 3.5627 1 KUVEYT DİNARI 14.9805 15.1765 14.7558 15.4042 1 NORVEÇ KRONU 0.56011 0.56387 0.55971 0.56517 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2141 1.2163 1.2050 1.2255 100 JAPON YENİ 4.0807 4.1077 4.0656 4.1234 1 BULGAR LEVASI 2.7184 2.7540 1 RUMEN LEYİ 1.1496 1.1647 1 RUS RUBLESİ 0.07259 0.07354 100 İRAN RİYALİ 0.01077 0.01091 1 ÇİN YUANI 0.70882 0.71809 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03915 0.03966 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3296 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3420 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9996 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7508 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.32 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2870 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1096 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1743 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3410 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3085 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6656 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9386 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.37 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42050 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.3879 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.66 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41805 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.4628 TÜRK LİRASI

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
Lira, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştıLira, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı
'Antep fıstığındaki fiyat artışının nedeni karaborsacılar''Antep fıstığındaki fiyat artışının nedeni karaborsacılar'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

CHP'nin Abdüllatif Şener kararına sert tepki

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Konut kampanyasında 6 günde 2 bin konut satıldı

Memurluk hayali kuranlar dikkat! Tam 20 bin yeni personel alınacak

Memurluk hayali kuranlar dikkat! Tam 20 bin yeni personel alınacak

Plastikçiler 1 Ocak 2019’a kilitlendi

Plastikçiler 1 Ocak 2019’a kilitlendi

Dolar ve euro durdurulamıyor

Dolar ve euro durdurulamıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin İran stratejisini açıklayacak

38. Londra Şarap Fuarı başladı

38. Londra Şarap Fuarı başladı

KOBİ'lere yeni destek

KOBİ'lere yeni destek

Prof.Dr. Alkin: “Bir Dünya 3'üncülüğü bir UEFA şampiyonluğu Merkez Bankası’nın müdahalesinden daha etkilidir”

Prof.Dr. Alkin: “Bir Dünya 3'üncülüğü bir UEFA şampiyonluğu Merkez Bankası’nın müdahalesinden daha etkilidir”

Lira, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı

Lira, gelişen ülke para birimlerinden negatif ayrıştı

'Antep fıstığındaki fiyat artışının nedeni karaborsacılar'

'Antep fıstığındaki fiyat artışının nedeni karaborsacılar'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.