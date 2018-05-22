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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.5781 4.5863 4.5749 4.5932 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4694 3.4920 3.4535 3.5130 1 DANİMARKA KRONU 0.72453 0.72809 0.72403 0.72977 1 EURO 5.4043 5.4141 5.4005 5.4222 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.1485 6.1805 6.1442 6.1898 1 İSVİÇRE FRANGI 4.5855 4.6150 4.5786 4.6219 1 İSVEÇ KRONU 0.52639 0.53184 0.52602 0.53306 1 KANADA DOLARI 3.5818 3.5979 3.5685 3.6116 1 KUVEYT DİNARI 15.0681 15.2653 14.8421 15.4942 1 NORVEÇ KRONU 0.56782 0.57164 0.56742 0.57295 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2207 1.2229 1.2116 1.2321 100 JAPON YENİ 4.1149 4.1422 4.0997 4.1579 1 BULGAR LEVASI 2.7477 2.7837 1 RUMEN LEYİ 1.1624 1.1776 1 RUS RUBLESİ 0.07422 0.07519 100 İRAN RİYALİ 0.01082 0.01097 1 ÇİN YUANI 0.71467 0.72402 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03932 0.03984 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3165 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3089 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9961 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.6602 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.99 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2764 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0428 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1805 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3453 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3099 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6568 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9166 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 61.34 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42060 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.3700 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.78 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.42158 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.5140 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

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