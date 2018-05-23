TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8464 4.8551 4.8430 4.8624 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.6429 3.6666 3.6261 3.6886 1 DANİMARKA KRONU 0.76154 0.76528 0.76101 0.76704 1 EURO 5.6817 5.6920 5.6778 5.7005 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.4638 6.4975 6.4593 6.5073 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8788 4.9101 4.8715 4.9175 1 İSVEÇ KRONU 0.55032 0.55602 0.54994 0.55730 1 KANADA DOLARI 3.7569 3.7739 3.7430 3.7882 1 KUVEYT DİNARI 15.9473 16.1560 15.7081 16.3983 1 NORVEÇ KRONU 0.59590 0.59991 0.59548 0.60129 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2923 1.2946 1.2826 1.3043 100 JAPON YENİ 4.4002 4.4293 4.3839 4.4462 1 BULGAR LEVASI 2.8890 2.9268 1 RUMEN LEYİ 1.2203 1.2363 1 RUS RUBLESİ 0.07821 0.07924 100 İRAN RİYALİ 0.01145 0.01160 1 ÇİN YUANI 0.75466 0.76454 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04163 0.04217 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3272 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3541 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9911 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7690 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 109.88 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2882 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1129 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1724 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3360 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3091 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6682 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9491 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 61.62 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42080 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.3859 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.78 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41833 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.8800 TÜRK LİRASI
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