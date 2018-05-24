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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 15:59 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.7028 4.7112 4.6995 4.7183 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5469 3.5701 3.5306 3.5915 1 DANİMARKA KRONU 0.73897 0.74260 0.73846 0.74431 1 EURO 5.5133 5.5233 5.5095 5.5316 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2859 6.3186 6.2815 6.3281 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7305 4.7609 4.7234 4.7681 1 İSVEÇ KRONU 0.53553 0.54108 0.53516 0.54232 1 KANADA DOLARI 3.6528 3.6693 3.6393 3.6832 1 KUVEYT DİNARI 15.4741 15.6766 15.2420 15.9118 1 NORVEÇ KRONU 0.58031 0.58421 0.57991 0.58556 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2540 1.2562 1.2446 1.2657 100 JAPON YENİ 4.2786 4.3070 4.2628 4.3233 1 BULGAR LEVASI 2.8032 2.8398 1 RUMEN LEYİ 1.1855 1.2010 1 RUS RUBLESİ 0.07618 0.07718 100 İRAN RİYALİ 0.01111 0.01126 1 ÇİN YUANI 0.73247 0.74205 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04040 0.04092 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3228 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3541 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9918 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7441 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 109.65 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2857 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0840 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1724 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3389 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3090 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6683 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9448 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 61.39 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42090 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.3844 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.77 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41884 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.6785 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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