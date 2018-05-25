TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.7207 4.7292 4.7174 4.7363 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5681 3.5914 3.5517 3.6129 1 DANİMARKA KRONU 0.74044 0.74408 0.73993 0.74579 1 EURO 5.5240 5.5339 5.5201 5.5422 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2910 6.3238 6.2866 6.3332 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7452 4.7757 4.7381 4.7829 1 İSVEÇ KRONU 0.53891 0.54449 0.53853 0.54574 1 KANADA DOLARI 3.6496 3.6661 3.6361 3.6800 1 KUVEYT DİNARI 15.5305 15.7337 15.2976 15.9697 1 NORVEÇ KRONU 0.58078 0.58468 0.58037 0.58603 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2587 1.2610 1.2493 1.2704 100 JAPON YENİ 4.3035 4.3320 4.2876 4.3485 1 BULGAR LEVASI 2.8085 2.8453 1 RUMEN LEYİ 1.1864 1.2019 1 RUS RUBLESİ 0.07594 0.07694 100 İRAN RİYALİ 0.01115 0.01130 1 ÇİN YUANI 0.73476 0.74438 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.04055 0.04108 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3199 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3656 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9925 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7224 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 109.43 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2917 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1082 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1702 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3349 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3084 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6714 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9568 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 61.81 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42090 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.3887 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.78 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41776 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.6988 TÜRK LİRASI
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