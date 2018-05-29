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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.5962 4.6045 4.5930 4.6114 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4507 3.4732 3.4348 3.4940 1 DANİMARKA KRONU 0.71260 0.71610 0.71210 0.71774 1 EURO 5.3127 5.3222 5.3090 5.3302 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.0815 6.1132 6.0772 6.1224 1 İSVİÇRE FRANGI 4.6095 4.6391 4.6026 4.6460 1 İSVEÇ KRONU 0.51312 0.51843 0.51276 0.51962 1 KANADA DOLARI 3.5276 3.5435 3.5145 3.5569 1 KUVEYT DİNARI 15.1116 15.3093 14.8849 15.5389 1 NORVEÇ KRONU 0.55415 0.55788 0.55376 0.55916 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2255 1.2278 1.2164 1.2370 100 JAPON YENİ 4.2130 4.2408 4.1974 4.2570 1 BULGAR LEVASI 2.7012 2.7366 1 RUMEN LEYİ 1.1386 1.1535 1 RUS RUBLESİ 0.07293 0.07389 100 İRAN RİYALİ 0.01085 0.01099 1 ÇİN YUANI 0.71209 0.72141 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03948 0.03999 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3288 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4399 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9948 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9193 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 108.84 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3012 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2738 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1559 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3254 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3064 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6920 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0140 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.67 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42135 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.4183 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.78 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41128 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.4924 TÜRK LİRASI

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