TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.5922 4.6005 4.5890 4.6074 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4566 3.4791 3.4407 3.5000 1 DANİMARKA KRONU 0.72015 0.72368 0.71964 0.72535 1 EURO 5.3686 5.3782 5.3648 5.3863 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.0973 6.1291 6.0931 6.1383 1 İSVİÇRE FRANGI 4.6425 4.6723 4.6355 4.6793 1 İSVEÇ KRONU 0.51945 0.52483 0.51909 0.52604 1 KANADA DOLARI 3.5415 3.5575 3.5284 3.5710 1 KUVEYT DİNARI 15.1062 15.3039 14.8796 15.5334 1 NORVEÇ KRONU 0.56154 0.56531 0.56115 0.56661 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2245 1.2267 1.2153 1.2359 100 JAPON YENİ 4.1936 4.2214 4.1781 4.2374 1 BULGAR LEVASI 2.7293 2.7650 1 RUMEN LEYİ 1.1443 1.1593 1 RUS RUBLESİ 0.07339 0.07435 100 İRAN RİYALİ 0.01083 0.01097 1 ÇİN YUANI 0.71178 0.72110 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03944 0.03996 Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3254 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3669 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9869 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8029 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 109.24 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2949 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1579 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1691 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3300 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3081 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6731 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9905 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.22 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42155 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.4156 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.79 PAKİSTAN RUPİSİ Bilgi için 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41643 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.5104 TÜRK LİRASI
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