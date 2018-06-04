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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.6284 4.6367 4.6251 4.6437 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5295 3.5525 3.5133 3.5739 1 DANİMARKA KRONU 0.72721 0.73078 0.72670 0.73247 1 EURO 5.4214 5.4312 5.4176 5.4393 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.1797 6.2119 6.1753 6.2212 1 İSVİÇRE FRANGI 4.6858 4.7159 4.6788 4.7230 1 İSVEÇ KRONU 0.52595 0.53139 0.52558 0.53262 1 KANADA DOLARI 3.5772 3.5934 3.5640 3.6070 1 KUVEYT DİNARI 15.2264 15.4256 14.9980 15.6570 1 NORVEÇ KRONU 0.56855 0.57237 0.56815 0.57369 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2341 1.2364 1.2249 1.2456 100 JAPON YENİ 4.2144 4.2423 4.1988 4.2584 1 BULGAR LEVASI 2.7564 2.7925 1 RUMEN LEYİ 1.1576 1.1728 1 RUS RUBLESİ 0.07428 0.07525 100 İRAN RİYALİ 0.01092 0.01106 1 ÇİN YUANI 0.71812 0.72752 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03975 0.04027 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3082 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3547 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9855 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7626 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 109.56 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2921 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1207 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1714 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3375 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3083 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6697 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9758 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 61.96 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42165 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.4090 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.78 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41780 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.5680 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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