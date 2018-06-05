TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.6073 4.6156 4.6041 4.6225 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5070 3.5299 3.4909 3.5511 1 DANİMARKA KRONU 0.72282 0.72637 0.72232 0.72805 1 EURO 5.3881 5.3978 5.3844 5.4059 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.1420 6.1740 6.1377 6.1833 1 İSVİÇRE FRANGI 4.6602 4.6901 4.6532 4.6972 1 İSVEÇ KRONU 0.52394 0.52937 0.52358 0.53059 1 KANADA DOLARI 3.5535 3.5696 3.5404 3.5831 1 KUVEYT DİNARI 15.1535 15.3518 14.9262 15.5821 1 NORVEÇ KRONU 0.56638 0.57019 0.56598 0.57150 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2285 1.2308 1.2193 1.2400 100 JAPON YENİ 4.1867 4.2144 4.1712 4.2305 1 BULGAR LEVASI 2.7395 2.7753 1 RUMEN LEYİ 1.1515 1.1665 1 RUS RUBLESİ 0.07382 0.07479 100 İRAN RİYALİ 0.01087 0.01101 1 ÇİN YUANI 0.71553 0.72489 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03957 0.04009 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3106 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3642 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9864 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7561 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 109.78 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.2948 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1147 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7502 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1695 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3354 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3076 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6724 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9788 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.06 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42165 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.4029 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 115.78 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41683 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.5337 TÜRK LİRASI
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