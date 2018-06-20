TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.7488 4.7573 4.7454 4.7644 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5010 3.5238 3.4849 3.5450 1 DANİMARKA KRONU 0.73587 0.73948 0.73535 0.74118 1 EURO 5.4929 5.5028 5.4891 5.5111 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2396 6.2721 6.2352 6.2815 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7533 4.7838 4.7461 4.7910 1 İSVEÇ KRONU 0.53140 0.53690 0.53103 0.53814 1 KANADA DOLARI 3.5670 3.5830 3.5538 3.5967 1 KUVEYT DİNARI 15.5966 15.8007 15.3627 16.0377 1 NORVEÇ KRONU 0.57853 0.58242 0.57812 0.58376 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2662 1.2685 1.2567 1.2780 100 JAPON YENİ 4.3019 4.3303 4.2859 4.3468 1 BULGAR LEVASI 2.7926 2.8291 1 RUMEN LEYİ 1.1703 1.1856 1 RUS RUBLESİ 0.07424 0.07521 100 İRAN RİYALİ 0.01112 0.01127 1 ÇİN YUANI 0.72961 0.73915 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03887 0.03937 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3532 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4433 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9968 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8983 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.12 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3295 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1882 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1567 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3162 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3029 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6910 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0350 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.61 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42460 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.4722 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.50 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40821 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.6933 TÜRK LİRASI
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