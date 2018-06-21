TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.7524 4.7609 4.7490 4.7681 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4913 3.5141 3.4752 3.5352 1 DANİMARKA KRONU 0.73464 0.73825 0.73412 0.73994 1 EURO 5.4833 5.4932 5.4795 5.5014 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2349 6.2675 6.2306 6.2769 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7574 4.7879 4.7502 4.7951 1 İSVEÇ KRONU 0.53043 0.53592 0.53006 0.53715 1 KANADA DOLARI 3.5633 3.5794 3.5501 3.5930 1 KUVEYT DİNARI 15.6042 15.8084 15.3702 16.0455 1 NORVEÇ KRONU 0.57972 0.58362 0.57931 0.58496 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2672 1.2695 1.2577 1.2790 100 JAPON YENİ 4.2898 4.3182 4.2739 4.3346 1 BULGAR LEVASI 2.7880 2.8245 1 RUMEN LEYİ 1.1672 1.1825 1 RUS RUBLESİ 0.07406 0.07503 100 İRAN RİYALİ 0.01112 0.01127 1 ÇİN YUANI 0.72702 0.73653 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03885 0.03936 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3580 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4590 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9967 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9214 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.52 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3319 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1776 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1538 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3142 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3020 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6950 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0487 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.81 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42490 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.5002 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.65 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40585 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.6872 TÜRK LİRASI
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