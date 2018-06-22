TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.7077 4.7162 4.7044 4.7233 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4859 3.5086 3.4699 3.5297 1 DANİMARKA KRONU 0.73478 0.73839 0.73426 0.74009 1 EURO 5.4848 5.4946 5.4809 5.5029 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2474 6.2799 6.2430 6.2893 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7453 4.7757 4.7382 4.7829 1 İSVEÇ KRONU 0.52969 0.53518 0.52932 0.53641 1 KANADA DOLARI 3.5393 3.5553 3.5262 3.5688 1 KUVEYT DİNARI 15.4750 15.6775 15.2429 15.9127 1 NORVEÇ KRONU 0.58015 0.58405 0.57974 0.58539 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2553 1.2575 1.2459 1.2670 100 JAPON YENİ 4.2651 4.2933 4.2493 4.3096 1 BULGAR LEVASI 2.7883 2.8248 1 RUMEN LEYİ 1.1681 1.1834 1 RUS RUBLESİ 0.07418 0.07515 100 İRAN RİYALİ 0.01102 0.01116 1 ÇİN YUANI 0.72053 0.72996 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03848 0.03899 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3473 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3971 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9898 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8499 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.11 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3283 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0948 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1651 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3293 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3057 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6789 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0075 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.11 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42490 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.4970 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.65 PAKİSTAN RUPİSİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41197 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.6532 TÜRK LİRASI
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