FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.6397 4.6480 4.6364 4.6550 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4369 3.4593 3.4211 3.4801 1 DANİMARKA KRONU 0.72442 0.72798 0.72392 0.72966 1 EURO 5.4071 5.4169 5.4033 5.4250 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.1379 6.1699 6.1336 6.1792 1 İSVİÇRE FRANGI 4.6861 4.7162 4.6791 4.7233 1 İSVEÇ KRONU 0.51975 0.52513 0.51939 0.52634 1 KANADA DOLARI 3.4856 3.5013 3.4727 3.5146 1 KUVEYT DİNARI 15.2540 15.4536 15.0252 15.6854 1 NORVEÇ KRONU 0.57007 0.57391 0.56967 0.57523 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2371 1.2394 1.2279 1.2487 100 JAPON YENİ 4.2268 4.2548 4.2112 4.2710 1 BULGAR LEVASI 2.7489 2.7849 1 RUMEN LEYİ 1.1521 1.1672 1 RUS RUBLESİ 0.07330 0.07426 100 İRAN RİYALİ 0.01085 0.01099 1 ÇİN YUANI 0.70565 0.71489 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03792 0.03841 Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3468 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3947 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9878 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8888 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 109.50 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3293 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1188 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1654 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3252 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3063 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6784 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0045 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.94 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42520 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.5382 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.68 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41137 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.5542 TÜRK LİRASI

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyorİhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor
CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelirCNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Altının gram fiyatı seçimlerin ardından sert düştü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Borsa seçimlerin ardından güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor

İş dünyası ekonomik tedbirleri bekliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.