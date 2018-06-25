TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.6397 4.6480 4.6364 4.6550 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4369 3.4593 3.4211 3.4801 1 DANİMARKA KRONU 0.72442 0.72798 0.72392 0.72966 1 EURO 5.4071 5.4169 5.4033 5.4250 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.1379 6.1699 6.1336 6.1792 1 İSVİÇRE FRANGI 4.6861 4.7162 4.6791 4.7233 1 İSVEÇ KRONU 0.51975 0.52513 0.51939 0.52634 1 KANADA DOLARI 3.4856 3.5013 3.4727 3.5146 1 KUVEYT DİNARI 15.2540 15.4536 15.0252 15.6854 1 NORVEÇ KRONU 0.57007 0.57391 0.56967 0.57523 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2371 1.2394 1.2279 1.2487 100 JAPON YENİ 4.2268 4.2548 4.2112 4.2710 1 BULGAR LEVASI 2.7489 2.7849 1 RUMEN LEYİ 1.1521 1.1672 1 RUS RUBLESİ 0.07330 0.07426 100 İRAN RİYALİ 0.01085 0.01099 1 ÇİN YUANI 0.70565 0.71489 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03792 0.03841 Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3468 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3947 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9878 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8888 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 109.50 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3293 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1188 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1654 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3252 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3063 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6784 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0045 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.94 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42520 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.5382 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.68 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41137 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.5542 TÜRK LİRASI
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