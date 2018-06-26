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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 26.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.6740 4.6824 4.6708 4.6895 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4517 3.4742 3.4358 3.4950 1 DANİMARKA KRONU 0.73128 0.73487 0.73077 0.73656 1 EURO 5.4576 5.4674 5.4538 5.4756 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.1847 6.2169 6.1804 6.2262 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7163 4.7466 4.7092 4.7537 1 İSVEÇ KRONU 0.52570 0.53114 0.52533 0.53236 1 KANADA DOLARI 3.5080 3.5238 3.4950 3.5372 1 KUVEYT DİNARI 15.3732 15.5743 15.1426 15.8080 1 NORVEÇ KRONU 0.57448 0.57834 0.57408 0.57967 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2463 1.2485 1.2369 1.2579 100 JAPON YENİ 4.2519 4.2800 4.2362 4.2963 1 BULGAR LEVASI 2.7748 2.8111 1 RUMEN LEYİ 1.1630 1.1783 1 RUS RUBLESİ 0.07393 0.07490 100 İRAN RİYALİ 0.01093 0.01107 1 ÇİN YUANI 0.70784 0.71711 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03820 0.03870 Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3510 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3817 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9888 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8532 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 109.66 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3306 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1161 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1676 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3255 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3076 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6750 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9963 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.87 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42540 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.5662 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.68 PAKİSTAN RUPİSİ Bilgi İçin 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41144 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.6030 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
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