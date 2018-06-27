TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış1ABD DOLARI4.63494.64334.63174.65021AVUSTRALYA DOLARI3.41413.43633.39843.45691DANİMARKA KRONU0.723080.726640.722580.728311EURO5.39605.40585.39235.41391İNGİLİZ STERLİNİ6.11156.14346.10736.15261İSVİÇRE FRANGI4.66534.69524.65834.70231İSVEÇ KRONU0.518490.523860.518130.525061KANADA DOLARI3.47793.49353.46503.50681KUVEYT DİNARI15.234615.434015.006115.66551NORVEÇ KRONU0.567360.571170.566960.572491SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.23591.23811.22661.2474100JAPON YENİ4.20804.23584.19244.25191BULGAR LEVASI2.74352.7794 1RUMEN LEYİ1.15261.1677 1RUS RUBLESİ0.072920.07387 100İRAN RİYALİ0.010830.01097 1ÇİN YUANI0.698190.70732 1PAKİSTAN RUPİSİ0.037870.03837 BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi 1ABD DOLARI1.3544AVUSTRALYA DOLARI 1ABD DOLARI6.4000DANİMARKA KRONU 1ABD DOLARI0.9912İSVİÇRE FRANGI 1ABD DOLARI8.9013İSVEÇ KRONU 1ABD DOLARI109.88JAPON YENİ 1ABD DOLARI1.3309KANADA DOLARI 1ABD DOLARI8.1492NORVEÇ KRONU 1ABD DOLARI3.7504SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1EURO1.1642ABD DOLARI 1İNGİLİZ STERLİNİ1.3208ABD DOLARI 1KUVEYT DİNARI3.3055ABD DOLARI 1ABD DOLARI1.6799BULGAR LEVASI 1ABD DOLARI3.9988RUMEN LEYİ 1ABD DOLARI63.21RUS RUBLESİ 1ABD DOLARI42560İRAN RİYALİ 1ABD DOLARI6.6013ÇİN YUANI 1ABD DOLARI121.70PAKİSTAN RUPİSİ Bilgi için 1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.40867ABD DOLARI 1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)6.5350TÜRK LİRASI
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