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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 16:25 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.6083 4.6166 4.6051 4.6235 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.3761 3.3981 3.3605 3.4185 1 DANİMARKA KRONU 0.71444 0.71794 0.71394 0.71960 1 EURO 5.3310 5.3406 5.3272 5.3486 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.0221 6.0535 6.0179 6.0626 1 İSVİÇRE FRANGI 4.6095 4.6391 4.6025 4.6460 1 İSVEÇ KRONU 0.51012 0.51541 0.50977 0.51659 1 KANADA DOLARI 3.4560 3.4716 3.4432 3.4848 1 KUVEYT DİNARI 15.1316 15.3296 14.9046 15.5595 1 NORVEÇ KRONU 0.56148 0.56526 0.56109 0.56656 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2288 1.2310 1.2195 1.2402 100 JAPON YENİ 4.1690 4.1966 4.1536 4.2126 1 BULGAR LEVASI 2.7103 2.7458 1 RUMEN LEYİ 1.1383 1.1532 1 RUS RUBLESİ 0.07254 0.07349 100 İRAN RİYALİ 0.01076 0.01090 1 ÇİN YUANI 0.69198 0.70103 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03764 0.03814 Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3618 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4402 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9974 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9952 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.27 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3316 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1872 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1568 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3090 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3021 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6908 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0257 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.17 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42590 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6223 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.73 PAKİSTAN RUPİSİ Bilgi için 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40393 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.4755 TÜRK LİRASI

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