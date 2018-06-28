TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.6083 4.6166 4.6051 4.6235 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.3761 3.3981 3.3605 3.4185 1 DANİMARKA KRONU 0.71444 0.71794 0.71394 0.71960 1 EURO 5.3310 5.3406 5.3272 5.3486 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.0221 6.0535 6.0179 6.0626 1 İSVİÇRE FRANGI 4.6095 4.6391 4.6025 4.6460 1 İSVEÇ KRONU 0.51012 0.51541 0.50977 0.51659 1 KANADA DOLARI 3.4560 3.4716 3.4432 3.4848 1 KUVEYT DİNARI 15.1316 15.3296 14.9046 15.5595 1 NORVEÇ KRONU 0.56148 0.56526 0.56109 0.56656 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2288 1.2310 1.2195 1.2402 100 JAPON YENİ 4.1690 4.1966 4.1536 4.2126 1 BULGAR LEVASI 2.7103 2.7458 1 RUMEN LEYİ 1.1383 1.1532 1 RUS RUBLESİ 0.07254 0.07349 100 İRAN RİYALİ 0.01076 0.01090 1 ÇİN YUANI 0.69198 0.70103 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03764 0.03814 Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3618 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4402 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9974 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9952 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.27 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3316 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1872 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1568 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3090 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3021 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6908 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0257 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.17 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42590 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6223 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.73 PAKİSTAN RUPİSİ Bilgi için 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40393 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.4755 TÜRK LİRASI
'Kuru soğan fiyatları önümüzdeki hafta düşüşe geçecek'
Biletix müşterilerinin bilgileri çalındı… Bilgileri çalınan ne yapacak?
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? (27.06.2018 dolar kuru)
Dolar ne kadar? (26.06.2018 dolar kuru)
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
Okuyucu Yorumları 0 yorum