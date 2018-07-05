TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4,6427 4,6510 4,6394 4,6580 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,4214 3,4437 3,4056 3,4643 1 DANİMARKA KRONU 0,72755 0,73112 0,72704 0,73281 1 EURO 5,4288 5,4386 5,4250 5,4468 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,1393 6,1713 6,1350 6,1805 1 İSVİÇRE FRANGI 4,6681 4,6981 4,6611 4,7051 1 İSVEÇ KRONU 0,52855 0,53403 0,52818 0,53525 1 KANADA DOLARI 3,5277 3,5436 3,5146 3,5571 1 KUVEYT DİNARI 15,2573 15,4569 15,0284 15,6888 1 NORVEÇ KRONU 0,57327 0,57712 0,57287 0,57845 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,2379 1,2402 1,2286 1,2495 100 JAPON YENİ 4,1857 4,2134 4,1702 4,2294 1 BULGAR LEVASI 2,7603 2,7964 1 RUMEN LEYİ 1,1579 1,1731 1 RUS RUBLESİ 0,07304 0,07400 100 İRAN RİYALİ 0,01077 0,01091 1 ÇİN YUANI 0,69547 0,70457 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03793 0,03842 1 KATAR RİYALİ 1,2677 1,2843 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3538 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,3714 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9923 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,7464 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110,65 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3143 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,0787 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1693 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3246 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,3048 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6725 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3,9870 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63,20 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42850 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,6382 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121,73 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6418 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,40937 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6,5491 TÜRK LİRASI
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