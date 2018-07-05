FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 15:45 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4,6427 4,6510 4,6394 4,6580 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,4214 3,4437 3,4056 3,4643 1 DANİMARKA KRONU 0,72755 0,73112 0,72704 0,73281 1 EURO 5,4288 5,4386 5,4250 5,4468 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,1393 6,1713 6,1350 6,1805 1 İSVİÇRE FRANGI 4,6681 4,6981 4,6611 4,7051 1 İSVEÇ KRONU 0,52855 0,53403 0,52818 0,53525 1 KANADA DOLARI 3,5277 3,5436 3,5146 3,5571 1 KUVEYT DİNARI 15,2573 15,4569 15,0284 15,6888 1 NORVEÇ KRONU 0,57327 0,57712 0,57287 0,57845 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,2379 1,2402 1,2286 1,2495 100 JAPON YENİ 4,1857 4,2134 4,1702 4,2294 1 BULGAR LEVASI 2,7603 2,7964 1 RUMEN LEYİ 1,1579 1,1731 1 RUS RUBLESİ 0,07304 0,07400 100 İRAN RİYALİ 0,01077 0,01091 1 ÇİN YUANI 0,69547 0,70457 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03793 0,03842 1 KATAR RİYALİ 1,2677 1,2843 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3538 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,3714 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9923 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,7464 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110,65 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3143 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,0787 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1693 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3246 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,3048 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6725 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3,9870 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63,20 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42850 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,6382 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121,73 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6418 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,40937 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6,5491 TÜRK LİRASI

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesiTurizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi
TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödediTMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Temmuz ayında hangi emekli ne kadar maaş alacak?

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

Türkiye'nin 2’nci büyük kanyonu turistlerin yeni gözdesi

2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

2 milyon kişi 'imar barışı' için başvuru yaptı

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

5 büyük bankadan ortak anlaşma! Ek ücret ödenmeyecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

Turizmcilerde alkollü içki fiyatı endişesi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

TMSF yönetimindeki Boydak Holding 200 milyon dolar borç ödedi

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

Bolu'da makarna fabrikasında işçiler greve çıktı

İş adamı Cemal Özen: Bağış ve yardımlarımız kesintisiz sürecek

İş adamı Cemal Özen: Bağış ve yardımlarımız kesintisiz sürecek

CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

CarrefourSA Yalıkavak'ta hizmette

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

Dövizde kur farkı arttı, Bulgarlar Edirne'ye akın etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.