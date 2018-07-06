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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 16:11 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4,6004 4,6087 4,5972 4,6156 1 AVUSTRALYA DOLARI 3,4013 3,4235 3,3857 3,4440 1 DANİMARKA KRONU 0,72185 0,72540 0,72135 0,72707 1 EURO 5,3876 5,3973 5,3838 5,4054 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6,0791 6,1108 6,0748 6,1200 1 İSVİÇRE FRANGI 4,6243 4,6540 4,6173 4,6610 1 İSVEÇ KRONU 0,52200 0,52740 0,52163 0,52861 1 KANADA DOLARI 3,4985 3,5143 3,4856 3,5276 1 KUVEYT DİNARI 15,1201 15,3179 14,8933 15,5477 1 NORVEÇ KRONU 0,56967 0,57350 0,56927 0,57481 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1,2267 1,2289 1,2175 1,2381 100 JAPON YENİ 4,1488 4,1763 4,1335 4,1922 1 BULGAR LEVASI 2,7393 2,7751 1 RUMEN LEYİ 1,1492 1,1642 1 RUS RUBLESİ 0,07241 0,07336 100 İRAN RİYALİ 0,01068 0,01082 1 ÇİN YUANI 0,68830 0,69730 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0,03758 0,03807 1 KATAR RİYALİ 1,2564 1,2729 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1,3494 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6,3632 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0,9926 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8,7756 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110,62 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1,3132 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8,0559 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3,7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1,1711 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1,3237 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3,3052 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1,6700 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3,9807 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63,18 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42850 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6,6463 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121,73 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3,6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1,40982 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6,4916 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
TCMB Döviz kurları

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