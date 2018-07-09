FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 15:52 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.5304 4.5385 4.5272 4.5453 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.3780 3.4000 3.3624 3.4204 1 DANİMARKA KRONU 0.71444 0.71795 0.71394 0.71960 1 EURO 5.3334 5.3430 5.3297 5.3510 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.0311 6.0625 6.0268 6.0716 1 İSVİÇRE FRANGI 4.5774 4.6068 4.5705 4.6137 1 İSVEÇ KRONU 0.51869 0.52406 0.51833 0.52527 1 KANADA DOLARI 3.4588 3.4744 3.4460 3.4876 1 KUVEYT DİNARI 14.8996 15.0945 14.6761 15.3210 1 NORVEÇ KRONU 0.56490 0.56870 0.56451 0.57001 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2080 1.2102 1.1989 1.2192 100 JAPON YENİ 4.0918 4.1189 4.0766 4.1345 1 BULGAR LEVASI 2.7113 2.7468 1 RUMEN LEYİ 1.1382 1.1531 1 RUS RUBLESİ 0.07176 0.07270 100 İRAN RİYALİ 0.01049 0.01063 1 ÇİN YUANI 0.68067 0.68958 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03701 0.03749 1 KATAR RİYALİ 1.2369 1.2531 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3380 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3313 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9875 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.6970 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.45 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3080 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0000 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1773 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3335 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3074 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6615 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9579 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.78 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42930 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6184 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.73 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6421 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41385 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.4110 TÜRK LİRASI

PARTNERBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyorBu ülkeler Türkiye'den vize istemiyor
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı
Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyorBu lisenin mezunları işsiz kalmıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Maliye Bakanlığı 'vergi borçlularını' açıklayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

'Türkiye'nin üzüm ambarı' Alaşehir'de hasat zamanı

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

Bu lisenin mezunları işsiz kalmıyor

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

TÜKODER’den önemli uyarı: 'Kart aidatınızı almak için bugün son gün' SMS'lere cevap vermeyin

Junioshow Fuarı sona erdi

Junioshow Fuarı sona erdi

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

TOKİ 2018'in ilk 6 ayında 20 bin 973 konutu ihale etti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.