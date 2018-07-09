TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.5304 4.5385 4.5272 4.5453 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.3780 3.4000 3.3624 3.4204 1 DANİMARKA KRONU 0.71444 0.71795 0.71394 0.71960 1 EURO 5.3334 5.3430 5.3297 5.3510 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.0311 6.0625 6.0268 6.0716 1 İSVİÇRE FRANGI 4.5774 4.6068 4.5705 4.6137 1 İSVEÇ KRONU 0.51869 0.52406 0.51833 0.52527 1 KANADA DOLARI 3.4588 3.4744 3.4460 3.4876 1 KUVEYT DİNARI 14.8996 15.0945 14.6761 15.3210 1 NORVEÇ KRONU 0.56490 0.56870 0.56451 0.57001 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2080 1.2102 1.1989 1.2192 100 JAPON YENİ 4.0918 4.1189 4.0766 4.1345 1 BULGAR LEVASI 2.7113 2.7468 1 RUMEN LEYİ 1.1382 1.1531 1 RUS RUBLESİ 0.07176 0.07270 100 İRAN RİYALİ 0.01049 0.01063 1 ÇİN YUANI 0.68067 0.68958 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03701 0.03749 1 KATAR RİYALİ 1.2369 1.2531 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3380 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3313 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9875 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.6970 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 110.45 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3080 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0000 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1773 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3335 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3074 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6615 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9579 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.78 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 42930 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6184 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.73 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6421 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41385 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.4110 TÜRK LİRASI
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