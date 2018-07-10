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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 15:46 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.7050 4.7134 4.7017 4.7205 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.4951 3.5179 3.4790 3.5390 1 DANİMARKA KRONU 0.73901 0.74264 0.73849 0.74435 1 EURO 5.5167 5.5267 5.5129 5.5349 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2248 6.2573 6.2205 6.2667 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7258 4.7561 4.7187 4.7633 1 İSVEÇ KRONU 0.53576 0.54130 0.53538 0.54255 1 KANADA DOLARI 3.5776 3.5937 3.5644 3.6074 1 KUVEYT DİNARI 15.4645 15.6669 15.2326 15.9019 1 NORVEÇ KRONU 0.58468 0.58861 0.58427 0.58996 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2545 1.2568 1.2451 1.2662 100 JAPON YENİ 4.2214 4.2493 4.2058 4.2655 1 BULGAR LEVASI 2.8049 2.8416 1 RUMEN LEYİ 1.1775 1.1929 1 RUS RUBLESİ 0.07483 0.07581 100 İRAN RİYALİ 0.01088 0.01102 1 ÇİN YUANI 0.70610 0.71534 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03843 0.03894 1 KATAR RİYALİ 1.2849 1.3017 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3430 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3567 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9933 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7445 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.19 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3133 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0273 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1725 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3253 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3054 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6680 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9732 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.52 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43010 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6260 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.74 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.41043 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.6420 TÜRK LİRASI

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avro dolar TCMB Döviz kurları

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