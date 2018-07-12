TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8176 4.8263 4.8142 4.8335 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5486 3.5717 3.5323 3.5931 1 DANİMARKA KRONU 0.75322 0.75692 0.75269 0.75866 1 EURO 5.6233 5.6334 5.6194 5.6419 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.3540 6.3872 6.3496 6.3968 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8204 4.8513 4.8131 4.8586 1 İSVEÇ KRONU 0.54232 0.54794 0.54194 0.54920 1 KANADA DOLARI 3.6465 3.6630 3.6330 3.6769 1 KUVEYT DİNARI 15.8183 16.0252 15.5810 16.2656 1 NORVEÇ KRONU 0.59289 0.59688 0.59248 0.59825 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2846 1.2869 1.2749 1.2965 100 JAPON YENİ 4.2751 4.3034 4.2593 4.3198 1 BULGAR LEVASI 2.8590 2.8964 1 RUMEN LEYİ 1.2002 1.2159 1 RUS RUBLESİ 0.07706 0.07807 100 İRAN RİYALİ 0.01109 0.01124 1 ÇİN YUANI 0.71830 0.72770 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03935 0.03986 1 KATAR RİYALİ 1.3157 1.3329 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3544 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3861 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9971 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8455 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.42 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3194 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1057 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1672 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3212 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3019 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6756 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9914 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.17 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43190 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6693 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.76 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40586 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.7789 TÜRK LİRASI
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