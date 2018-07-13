TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8420 4.8507 4.8386 4.8580 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5679 3.5911 3.5514 3.6127 1 DANİMARKA KRONU 0.75427 0.75797 0.75374 0.75972 1 EURO 5.6320 5.6421 5.6281 5.6506 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.3494 6.3825 6.3449 6.3920 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8094 4.8403 4.8022 4.8476 1 İSVEÇ KRONU 0.54093 0.54653 0.54055 0.54779 1 KANADA DOLARI 3.6670 3.6835 3.6534 3.6975 1 KUVEYT DİNARI 15.8880 16.0959 15.6497 16.3374 1 NORVEÇ KRONU 0.59272 0.59670 0.59230 0.59808 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2911 1.2934 1.2814 1.3031 100 JAPON YENİ 4.2882 4.3166 4.2723 4.3330 1 BULGAR LEVASI 2.8634 2.9009 1 RUMEN LEYİ 1.2022 1.2179 1 RUS RUBLESİ 0.07732 0.07833 100 İRAN RİYALİ 0.01115 0.01129 1 ÇİN YUANI 0.71960 0.72901 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03955 0.04006 1 KATAR RİYALİ 1.3224 1.3397 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3539 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4095 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0044 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9131 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.64 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3186 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1490 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1632 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3136 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2998 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6815 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0051 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.27 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43190 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6910 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 121.75 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40292 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.7990 TÜRK LİRASI
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