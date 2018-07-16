TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8357 4.8444 4.8323 4.8516 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5865 3.6099 3.5700 3.6316 1 DANİMARKA KRONU 0.75801 0.76174 0.75748 0.76349 1 EURO 5.6599 5.6701 5.6559 5.6786 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.4012 6.4345 6.3967 6.4442 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8265 4.8575 4.8193 4.8648 1 İSVEÇ KRONU 0.54452 0.55016 0.54414 0.55143 1 KANADA DOLARI 3.6744 3.6909 3.6608 3.7050 1 KUVEYT DİNARI 15.8821 16.0900 15.6439 16.3313 1 NORVEÇ KRONU 0.59571 0.59972 0.59529 0.60110 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2894 1.2917 1.2797 1.3014 100 JAPON YENİ 4.2916 4.3200 4.2758 4.3365 1 BULGAR LEVASI 2.8775 2.9152 1 RUMEN LEYİ 1.2091 1.2249 1 RUS RUBLESİ 0.07726 0.07827 100 İRAN RİYALİ 0.01109 0.01124 1 ÇİN YUANI 0.71962 0.72904 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03867 0.03918 1 KATAR RİYALİ 1.3207 1.3379 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3451 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3695 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9996 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8427 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.41 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3143 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0976 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1705 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3260 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3029 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6711 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9770 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.24 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43350 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6820 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 124.35 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40723 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.8110 TÜRK LİRA
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