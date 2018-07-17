TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8365 4.8452 4.8331 4.8525 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5798 3.6032 3.5634 3.6248 1 DANİMARKA KRONU 0.75961 0.76334 0.75908 0.76510 1 EURO 5.6714 5.6816 5.6674 5.6901 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.3937 6.4270 6.3892 6.4367 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8507 4.8819 4.8435 4.8892 1 İSVEÇ KRONU 0.54762 0.55329 0.54723 0.55456 1 KANADA DOLARI 3.6782 3.6948 3.6646 3.7089 1 KUVEYT DİNARI 15.8878 16.0957 15.6495 16.3371 1 NORVEÇ KRONU 0.59622 0.60023 0.59580 0.60161 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2896 1.2919 1.2799 1.3016 100 JAPON YENİ 4.2917 4.3202 4.2759 4.3366 1 BULGAR LEVASI 2.8835 2.9213 1 RUMEN LEYİ 1.2106 1.2264 1 RUS RUBLESİ 0.07697 0.07798 100 İRAN RİYALİ 0.01108 0.01122 1 ÇİN YUANI 0.71973 0.72915 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03784 0.03833 1 KATAR RİYALİ 1.3209 1.3381 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3479 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3572 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9948 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7944 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.42 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3131 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0921 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1726 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3242 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3035 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6679 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9729 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.48 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43420 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6823 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 127.10 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40789 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.8155 TÜRK LİRASI
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