FİNANS

TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8365 4.8452 4.8331 4.8525 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5798 3.6032 3.5634 3.6248 1 DANİMARKA KRONU 0.75961 0.76334 0.75908 0.76510 1 EURO 5.6714 5.6816 5.6674 5.6901 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.3937 6.4270 6.3892 6.4367 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8507 4.8819 4.8435 4.8892 1 İSVEÇ KRONU 0.54762 0.55329 0.54723 0.55456 1 KANADA DOLARI 3.6782 3.6948 3.6646 3.7089 1 KUVEYT DİNARI 15.8878 16.0957 15.6495 16.3371 1 NORVEÇ KRONU 0.59622 0.60023 0.59580 0.60161 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2896 1.2919 1.2799 1.3016 100 JAPON YENİ 4.2917 4.3202 4.2759 4.3366 1 BULGAR LEVASI 2.8835 2.9213 1 RUMEN LEYİ 1.2106 1.2264 1 RUS RUBLESİ 0.07697 0.07798 100 İRAN RİYALİ 0.01108 0.01122 1 ÇİN YUANI 0.71973 0.72915 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03784 0.03833 1 KATAR RİYALİ 1.3209 1.3381 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3479 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3572 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9948 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.7944 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.42 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3131 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.0921 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1726 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3242 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3035 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6679 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9729 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.48 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43420 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.6823 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 127.10 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40789 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.8155 TÜRK LİRASI

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtıİran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı
Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatıPegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Bedelli askerlikte son dakika haber! Bedelli askerlik yaş ve ücret şartları neler?

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Emekliye çifte zam hesapta

Emekliye çifte zam hesapta

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Benzin’e 12 kuruş zam geldi: ÖTV'den indirim yapılacak mı?

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Meslek hastalıklarına karşı 'erken uyarı' sistemi devrede

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

İran Uluslararası Adalet Divanı'nda ABD'ye karşı dava açtı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Pegasus’tan yurt dışı hatlarına özel indirim fırsatı

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

Türkiye’nin LEED Gold Sertifikalı ilk klima santrali fabrikası

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

PETDER 2017'de 20 bin tona yakın atık yağ topladı

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Turizmde ne Ruslar ne Almanlar, ilk sırada Türkler

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

Dalbastı kirazında 2,5 milyon liralık ihracat 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.