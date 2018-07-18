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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.7908 4.7994 4.7875 4.8066 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5146 3.5375 3.4984 3.5587 1 DANİMARKA KRONU 0.74579 0.74945 0.74526 0.75117 1 EURO 5.5680 5.5780 5.5641 5.5864 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2407 6.2732 6.2363 6.2826 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7729 4.8035 4.7657 4.8107 1 İSVEÇ KRONU 0.53799 0.54356 0.53761 0.54481 1 KANADA DOLARI 3.6126 3.6289 3.5992 3.6426 1 KUVEYT DİNARI 15.7191 15.9248 15.4833 16.1637 1 NORVEÇ KRONU 0.58434 0.58827 0.58393 0.58962 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2774 1.2797 1.2678 1.2893 100 JAPON YENİ 4.2290 4.2570 4.2134 4.2732 1 BULGAR LEVASI 2.8307 2.8678 1 RUMEN LEYİ 1.1895 1.2051 1 RUS RUBLESİ 0.07565 0.07664 100 İRAN RİYALİ 0.01095 0.01109 1 ÇİN YUANI 0.70941 0.71869 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03748 0.03797 1 KATAR RİYALİ 1.3083 1.3254 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3599 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4139 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0015 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8672 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 113.01 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3244 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1786 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1622 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3049 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2996 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6829 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0050 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.97 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43500 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.7154 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 127.10 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6413 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40091 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.7175 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

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