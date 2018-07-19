TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8230 4.8317 4.8196 4.8389 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5426 3.5657 3.5263 3.5871 1 DANİMARKA KRONU 0.74997 0.75365 0.74944 0.75538 1 EURO 5.5986 5.6087 5.5946 5.6171 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2637 6.2963 6.2593 6.3058 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8048 4.8357 4.7976 4.8429 1 İSVEÇ KRONU 0.53865 0.54423 0.53827 0.54548 1 KANADA DOLARI 3.6434 3.6599 3.6300 3.6738 1 KUVEYT DİNARI 15.8252 16.0323 15.5878 16.2727 1 NORVEÇ KRONU 0.58446 0.58839 0.58405 0.58974 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2860 1.2883 1.2764 1.2980 100 JAPON YENİ 4.2595 4.2877 4.2438 4.3040 1 BULGAR LEVASI 2.8465 2.8837 1 RUMEN LEYİ 1.1959 1.2115 1 RUS RUBLESİ 0.07568 0.07667 100 İRAN RİYALİ 0.01100 0.01115 1 ÇİN YUANI 0.70859 0.71786 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03716 0.03765 1 KATAR RİYALİ 1.3172 1.3344 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3582 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4210 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0015 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9158 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.96 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3220 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2318 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1608 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3009 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2997 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6849 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0104 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.37 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43580 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.7683 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 129.05 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39889 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.7529 TÜRK LİRASI
Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı
Buraya adeta turist yağıyor!
Altın Transfer Sistemi, Takasbank faaliyetleri kapsamına alındı
Dolar/TL ne kadar? (19 Temmuz 2018 dolar kuru)
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Borsa güne yükselişle başladı
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum