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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 15:50 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8230 4.8317 4.8196 4.8389 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5426 3.5657 3.5263 3.5871 1 DANİMARKA KRONU 0.74997 0.75365 0.74944 0.75538 1 EURO 5.5986 5.6087 5.5946 5.6171 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2637 6.2963 6.2593 6.3058 1 İSVİÇRE FRANGI 4.8048 4.8357 4.7976 4.8429 1 İSVEÇ KRONU 0.53865 0.54423 0.53827 0.54548 1 KANADA DOLARI 3.6434 3.6599 3.6300 3.6738 1 KUVEYT DİNARI 15.8252 16.0323 15.5878 16.2727 1 NORVEÇ KRONU 0.58446 0.58839 0.58405 0.58974 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2860 1.2883 1.2764 1.2980 100 JAPON YENİ 4.2595 4.2877 4.2438 4.3040 1 BULGAR LEVASI 2.8465 2.8837 1 RUMEN LEYİ 1.1959 1.2115 1 RUS RUBLESİ 0.07568 0.07667 100 İRAN RİYALİ 0.01100 0.01115 1 ÇİN YUANI 0.70859 0.71786 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03716 0.03765 1 KATAR RİYALİ 1.3172 1.3344 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3582 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.4210 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 1.0015 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9158 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.96 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3220 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2318 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1608 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3009 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2997 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6849 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.0104 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.37 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43580 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.7683 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 129.05 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6411 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.39889 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.7529 TÜRK LİRASI

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