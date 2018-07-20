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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.8000 4.8086 4.7966 4.8159 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5292 3.5523 3.5130 3.5736 1 DANİMARKA KRONU 0.74928 0.75296 0.74876 0.75470 1 EURO 5.5924 5.6025 5.5885 5.6109 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2404 6.2730 6.2361 6.2824 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7963 4.8271 4.7891 4.8343 1 İSVEÇ KRONU 0.53666 0.54222 0.53629 0.54347 1 KANADA DOLARI 3.6190 3.6353 3.6056 3.6491 1 KUVEYT DİNARI 15.7505 15.9566 15.5142 16.1959 1 NORVEÇ KRONU 0.58246 0.58637 0.58205 0.58772 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2799 1.2822 1.2703 1.2918 100 JAPON YENİ 4.2606 4.2888 4.2449 4.3051 1 BULGAR LEVASI 2.8432 2.8804 1 RUMEN LEYİ 1.1946 1.2102 1 RUS RUBLESİ 0.07519 0.07617 100 İRAN RİYALİ 0.01095 0.01110 1 ÇİN YUANI 0.70367 0.71288 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03694 0.03743 1 KATAR RİYALİ 1.3109 1.3280 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3569 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3962 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9985 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.9061 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 112.39 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3245 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.2207 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1651 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3023 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2998 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6788 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9956 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.48 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43580 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.7831 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 129.20 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6412 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40087 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.7302 TÜRK LİRASI

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Anahtar Kelimeler:
avro dolar TCMB Döviz kurları

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