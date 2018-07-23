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TCMB döviz kurları

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 15:38 | Son Güncelleme

TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.7538 4.7624 4.7505 4.7695 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5141 3.5370 3.4979 3.5583 1 DANİMARKA KRONU 0.74613 0.74979 0.74560 0.75152 1 EURO 5.5684 5.5785 5.5645 5.5868 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2339 6.2664 6.2296 6.2758 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7833 4.8140 4.7761 4.8212 1 İSVEÇ KRONU 0.53531 0.54085 0.53493 0.54210 1 KANADA DOLARI 3.6126 3.6289 3.5992 3.6426 1 KUVEYT DİNARI 15.6236 15.8281 15.3893 16.0655 1 NORVEÇ KRONU 0.58092 0.58483 0.58052 0.58618 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2676 1.2698 1.2581 1.2794 100 JAPON YENİ 4.2697 4.2980 4.2539 4.3143 1 BULGAR LEVASI 2.8311 2.8681 1 RUMEN LEYİ 1.1903 1.2059 1 RUS RUBLESİ 0.07488 0.07586 100 İRAN RİYALİ 0.01081 0.01095 1 ÇİN YUANI 0.69649 0.70561 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03659 0.03707 1 KATAR RİYALİ 1.2983 1.3153 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3496 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3614 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9916 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8427 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.07 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3141 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1631 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1714 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3136 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3051 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6697 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9713 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 63.13 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43730 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.7871 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 129.20 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40544 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.6872 TÜRK LİRASI

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TCMB Döviz kurları

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