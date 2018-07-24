TCMB döviz kurları

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 4.7775 4.7861 4.7742 4.7933 1 AVUSTRALYA DOLARI 3.5215 3.5445 3.5053 3.5657 1 DANİMARKA KRONU 0.74862 0.75230 0.74810 0.75403 1 EURO 5.5862 5.5963 5.5823 5.6047 1 İNGİLİZ STERLİNİ 6.2547 6.2873 6.2503 6.2967 1 İSVİÇRE FRANGI 4.7966 4.8274 4.7894 4.8347 1 İSVEÇ KRONU 0.53790 0.54347 0.53753 0.54472 1 KANADA DOLARI 3.6236 3.6400 3.6102 3.6538 1 KUVEYT DİNARI 15.6970 15.9024 15.4615 16.1409 1 NORVEÇ KRONU 0.58225 0.58617 0.58184 0.58751 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.2739 1.2762 1.2643 1.2857 100 JAPON YENİ 4.2867 4.3150 4.2708 4.3314 1 BULGAR LEVASI 2.8402 2.8774 1 RUMEN LEYİ 1.1972 1.2128 1 RUS RUBLESİ 0.07560 0.07658 100 İRAN RİYALİ 0.01085 0.01099 1 ÇİN YUANI 0.69763 0.70676 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.03678 0.03727 1 KATAR RİYALİ 1.3048 1.3219 ÇAPRAZ KURLAR Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.3535 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 6.3718 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9937 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 8.8439 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 111.18 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.3166 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 8.1851 NORVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1 EURO 1.1693 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.3114 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.3041 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.6726 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 3.9683 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 62.84 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 43800 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 6.8098 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 129.15 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 3.6410 KATAR RİYALİ BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.40384 ABD DOLARI 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 6.7129 TÜRK LİRASI
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